A Quaregna Cerreto c'è il via libera alla Cer. Eventuali proventi alle scuole e all'associazione "Tutti insieme"

Il sindaco Kata Giordani e i rappresentanti della maggioranza presente, ieri giovedì 16 febbraio hanno votato in consiglio comunale per il via libera all'atto di indirizzo per la costituzione di una Cer tra Comune e aziende del territorio e privati. Non si è invece presentata la minoranza.

"E' una grande soddisfazione per noi - commenta il primo cittadino - . Era assente Carlo Debernardi capogruppo di maggioranza per impegni professionali, ma che si è detto comunque assolutamente in linea con le nostre idee. Adesso metteremo in pratica quanto votato. Ci sono già sei o sette aziende che sono interessante a fare parte della Comunità".

Nel corso del consiglio si è parlato anche del fatto che gli eventuali proventi che ci saranno dalla costituzione dell'associazione andranno per 2/3 alle scuole e 1/3 all'associazione di volontariato "Tutti Insieme".