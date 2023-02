TT Biella, C Femminile in testa nella prima fase del campionato

Weekend di campionato impegnativo per Il TT Biella. Tutte le formazioni hanno disputato venerdì e sabato le partite di campionato; inoltre, nella giornata di domenica, le atlete della serie C femminile hanno conquistato il primo posto nella classifica finale della prima fase del campionato.

Campionato. Mentre le due formazioni di vertice segnano il passo, con due sconfitte, per i cinque team che disputano i campionati regionali quella che si è giocata in quest’ultimo week-end è stata una giornata memorabile. Con un pareggio e quattro vittorie, tra cui quella, la prima della stagione in D3, dei ragazzi del T.T. Biella Barbera Auto, è stato stabilito il record di questa annata agonistica, nonostante le avversarie non fossero certamente formazioni di seconda fascia.

Serie B1. La formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo era impegnata a Milano contro la seconda forza del girone alle spalle dell’inarrivabile Nulvi. Cinque a tre l’esito finale dell’incontro che ha visto Simone Cagna, che conferma l’ottimo stato di forma, vincente sia contro Gargantini che Quatraro. Il terzo punto per i colori biellesi viene acquisito dal capitano Eugenio Panzera, con la vittoria in quattro set su Quatraro. L’artefice della vittoria meneghina è ancora una volta Izzo, già vincitore del recente torneo nazione di Terni, dove si era imposto in finale proprio su Simone Cagna. Suoi i tre punti, tutti conquistati in tre soli set; i restanti due arrivano da Quatraro su Vincenzo Carmona, ancora in ombra, e da Gargantini su Eugenio Panzera, non brillante come al solito. Classifica: Santa Tecla Nulvi Coop. San Pasquale 24, Aon - Milano Sport Tennistavolo 18, Santa Tecla Ferraripay 12, A4 Verzuolo Tonoli - Scotta 10, Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 10, Asd Tt Enjoy - All Tennis Tavolo 6, Asd Us Villa Romano' 6, Tt Vigevano Sport - Studio Bianchi 0.

Serie B2. Scontato il risultato del TT Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin nel campionato di B2. Contro la solida formazione del Regaldi solamente Francesco Gamba, battuto da Sassi, va a segno con la vittoria su Stanglini. Al palo restano sia Tommaso Ferraris, superato da Stefanov e Sassi, sia Jaroslaw Klamut, battuto da Stanglini e Stefanov. L’incontro termina quindi per 5 a 1 per i novaresi Classifica: A4 Verzuolo Tonoli - Scotta 20, Tt Vigevano Sport - Officina G.M. 16, G.S. G. Regaldi Novara "B" 16, Tennis Tavolo Torino 10, Gstt S.Salvatore Windtre Panorama-Al 8, Asd Tt Gasp Moncalieri 8, Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 4, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2. Nel girone A del campionato regionale di C2, il T.T. Biella-Legno, attuale leader della classifica nel girone A di C2, ha incontrato l’Ossola, che occupava la piazza d’onore distaccata di soli due punti. Il match si è chiuso con il punteggio di 5 a 1 per il biellesi, ma l’incontro è stato certamente combattuto, al di là del severo punteggio che potrebbe far credere il contrario. Due punti del capitano Stefano Erba su Ceciliato (-9/8/8/5) e Delai (-8/6/-9/9/11), due di Luca Lanza, in grande spolvero, su Delai (8/-11/-8/5/2) e Calella (5/4/6) e uno di Tommaso Sorrentino, superato dal sempre ostico Ceciliato (5/6/10), su Calella (-9/-8/7/7/3). Classifica: Tt. Biella-Legno 18, Tt.Ossola 2000 Ristorante Terminus 14, G.S. G. Regaldi Novara 10, Asd Frandent Group Torino Universitaria 8, Tt S. Salvatore - Gioielli Di Valenza 4, Tt Saoms Costa d'Ovada 4, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 0. Nel girone C, il team del T.T. Biella RDM – Arredamenti David ha giocato venerdì sera a Torino contro il CRDC imbattuto leader della classifica. I biellesi, per l’occasione seguiti da Stefano Erba, direttore tecnico della società, si sono superati, andando a vincere con il punteggio di 5 a 2. Trascinati da un David Dabbicco in grande forma e autore di una tripletta, i nostri si sono imposti in un match determinante per poter ancora sperare in un piazzamento al vertice che consentirebbe loro di prender parte ai play-off promozione. A completare l’opera ci hanno pensato Nicolò Manfredi, autore del punto iniziale su Gecchele e Fabio Cosseddu, vincente su Balbo, entrato in sostituzione di Cannizzaro. Una sola partita disputata da Matteo Passaro, che è stato superato da Corrente solamente agli spareggi della bella, dopo essersi visto annullare ben 4 match-point (5/-16/5/-9/14). Classifica: C.R.D.C. Torino A 20, Tennistavolo Sisport A 18, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 16, Tennis Tavolo Torino 12, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 6, Valledora Alpignano Pub 82 4, C.R.D.C. Torino S 0.

Serie D1. Importante vittoria del T.T. Biella Tintoria Ferraris nel campionato di D1. Per la squadra, ancora invischiata nelle parti basse della classifica, è stata una vitale boccata di ossigeno. Contro lo Splendor-Cedas, è stato Mattia Noureldin, che si è espresso a un buon livello, a trascinare i portacolori biellesi alla vittoria. Suoi i due punti su Pegoraro e Casanova. A questi si sono aggiunti quelli di Lodovica Motta su Pegoraro e del capitano Gianluca Servo su Casanova. Per gli avversari due punti di Furno contro Lodovica Motta, che comunque si è espressa al meglio perdendo per un’incollatura (12/-10/7/-11/12), e contro Federica Prola.Classifica: A.S.D. Splendor 1922 20, Pol Fc Vigliano Studio Loro 16, Gs Tt. Vercelli Merceria Monfrone 12, A.S.D. T.T. Enjoy 10, Asdtt Ivrea 8, Tt. Biella Tintoria Ferraris 7, Tt. Coumba Freide Aosta 5, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 2.

Serie D2.La formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano ha costretto al pareggio la formazione del Pont-Donnas, che capeggiava la classifica del girone. Nella gara di andata contro i valdostani, che schieravano la medesima formazione, i biellesi avevano subito un pesante cappotto. Ma sabato l’andamento del match è stato diverso. Stefano Torrero, vero artefice del prestigioso risultato, annichilisce i due avversari incontrati: Malisan (5/8/4) e Ravasenga (5/12/6); con la vittoria del capitano Michele Motta su Malisan, l’obiettivo è stato raggiunto. A secco rimane Federico Arno, mentre completava la formazione avversaria il forte atleta Tos, autore di due punti. Classifica: Tt. Pontdonnas 11, A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 10, Asdtt Ivrea 10, Frandent Group Torino Universitaria B 9, Tt. Biella Pizzeria Giordano 8, Pol. Cedas Lancia 6, Pierino Mazzetto "B" 6.

Serie D3. I giovani del T.T. Biella Barbera Auto hanno finalmente ottenuto a prima vittoria in campionato. Impegnati contro il Valledora di Alpignano, per gli atleti di casa, è stata una vera gioia portare a casa il risultato. Inizia Alessio Peretti che supera in quattro set D’Agostino, poi è la volta di Gabriele Carisio che si impone a Debernardi. Tocca quindi a Giorgio Bonino che viene battuto in tre set da Lazzari. Ma è nuovamente Gabriele Carisio che allunga superando anche lui D’Agostino. Alessia Fusca, subentrata ad Alessio Peretti, nulla può contro Lazzari, ma è Giorgio Bonino che con la vittoria finale su Debernardi, suggella il prestigioso risultato.Classifica: Tennistavolo Sisport B 14, Tt Vercelli Nds Cash Register 12, Tt. Coumba Freide Aosta 11, Asd Polisportiva Fc Vigliano 10, Frandent Group Torino Universitaria C 9, Tt. Biella Barbera Auto 2, Valledora Alpignano Rock And Pong 1. Questa settimana si disputerà la quarta giornata del girone di ritorno. Si inizia giovedì con T.T. Biella Pizzeria Giordano che affronta fuori casa il CUS. Venerdì sera giocano sia T.T. Biella RDM – Arredamenti David in casa contro il Torino, sia T.T. Biella Tintoria Ferraris in D1 a Vercelli, come pure T.T. Biella Barbera Auto in D3 anch’essa a Vercelli. Infine, sabato, tra le mura amiche TT Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin ospita il Torino in B2 e TT Biella Carrozzeria Campagnolo l’Enjoy, in B1. Il T.T. Biella-Legno, in C2, affronterà la lunga trasferta di Ovada.

C Femminile. Domenica, presso la palestrina del centro sportivo Sisport di Settimo Torinese, si è disputato il girone di ritorno del gruppo A del campionato a squadre di serie C femminile. La formazione di Serie C femminile del T.T. Biella è composta da Federica Prola, Alessia Fusca e Lodovica Motta.A Oleggio, al concentramento di andata, non si era presentata la formazione della Sisport; domenica, invece, non si è presentato l’Oleggio, per cui il raggruppamento si è nuovamente ridotto a sole tre squadre. Le ragazze biellesi si sono imposte in entrambi gli incontri disputati, pur lasciando qua e là qualche punticino alle avversarie.

Nel match contro l’Ossola è Federica Prola che soccombe in bella da Antonietti (13/-5/8/-9/9), mentre contro la Sisport è Guglielmini la spina nel nostro fianco che si aggiudica entrambe le partite contro le due “big” biellesi. Per il resto tutto facile. Contro le ossolane i punti arrivano da Lodovica Motta che batte Zappia e Antonietti, dal doppio Motta-Prola che si impone al duo Antonietti-Barberis e da Alessia Fusca che vince contro Zappia e termina la prima fase imbattuta, con un 100% in singolo (2/2) e 100% in doppio (2/2). Contro le padrone di casa della Sisport i tre punti nostri arrivano da Federica Prola e Lodovica Motta su Cavalitto e dal doppio Motta-Prola su Guglielmini-Cavalitto.Le brave ragazze biellesi chiudono pertanto imbattute la prima fase e ora attendono di conoscere contro chi dovranno gareggiare nello step successivo. Classifica: Tt. Biella 10, Tt. Ossola 2000 Pink 4, Tt. Sisport 2, Tt. Oleggio 2.