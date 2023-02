La SPB Ilario Ormezzano Sai aspetta Domodossola al Palapajetta

Un altro sabato di partite aspetta la SPB Ilario Ormezzano Sai, che questa volta ospiterà la formazione di Domodossola. Dopo una partita vinta con qualche difficoltà, la SPB dovrà confermare la striscia positiva di risultati che l’ha portata al primo posto. I ragazzi di coach Di Lonardo sono chiamati ad una prestazione di squadra, per evitare passi falsi in questo campionato di Serie C.

Il centrale Tommaso Debenedetti commenta così la prossima gara: “ Siamo contenti del percorso fatto fino a qua, dobbiamo continuare a giocare bene e ad allenarci costantemente. Domodossola è una squadra che deve trovare continuità in questa seconda fase del campionato e noi non dobbiamo assolutamente pensare che sia una partita semplice. Speriamo di vedere tanto pubblico, che ci spinga verso un ottimo risultato.”

Vi aspettiamo numerosi sabato sera alle 20.30 al Palapajetta, per tifare per i nostri ragazzi, che sono in testa alla classifica della Serie C!

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Serie C con tutti gli impegni della SPB Ilario Ormezzano Sai: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/40512