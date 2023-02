Jazz, Nugara Trio sul podio al Concorso Bettinardi

Secondo posto per il gruppo jazz biellese Nugara Trio nella finale dei Gruppi del Concorso Bettinardi, andato sul palco del Milestone Live Club di Piacenza sabato 11 febbraio.

Francesco Negri al pianoforte, Viden Spassov al contrabbasso e Francesco Parsi alla batteria hanno ottenuto secondo posto e premio del pubblico suonando due loro brani originali. “Kenny’s Present” composto da Parsi, e “The Dream of the Old Man” opera di Spassov.

Inoltre, come standard, quella nuvola sonora elegante ma ricca di swing che è “On a Misty Night” di Tadd Dameron.

Erano 4 i gruppi in lizza a questa ventesima edizione del Bettinardi, concorso nazionale abbinato al Piacenza Jazz Fest, ed organizzato dal Piacenza Jazz Club, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il supporto di Yamaha Music Europe GmbH-Branch Italy.

ll Nugara Trio è arrivato secondo dietro i veronesi NDOVU, ed ha preceduto il Lucariello-Verrillo 5et e il trio Vark3S.