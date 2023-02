Federcarrozzieri: "Regione Piemonte contro la canalizzazione dei sinistri stradali"

Il convegno di Novembre svoltosi in provincia di Torino organizzato e fortemente voluto da Federcarrozzieri è stato oggetto di discussione nel recente consiglio regionale che ha espresso con decisione la disapprovazione del comportamento di molte compagnie assicurative che, nonostante una legge certa sulla libertà di scelta , continuano a canalizzare i clienti vittime di un danno da circolazione stradale in aziende di riparazione "convenzionate" .

"Questo è un danno per le numerose attività presenti sul territorio e specialmente per il consumatore finale che si vede negato il diritto di scegliere in piena libertà il proprio carrozziere " - afferma Alberto Bonino, il carrozziere biellese membro del consiglio direttivo nazionale . " Il Piemonte ha dato un segnale forte per mettere fine a questi raggiri e far arrivare a Roma la necessità di intervenire radicalmente sul problema ", conclude.

Il 4 Marzo è la data del convegno Nazionale in Lombardia dove si affronterà nuovamente il problema, l ' allineamento delle altre associazioni di categoria al nostro lavoro, per anni insensibili al grido di aiuto delle nostre aziende fa ben sperare per dare una svolta definitiva a questo grave abuso