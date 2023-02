Carnevale dei piccoli al Circolo sardo Su Nuraghe

Torna il carnevale dei bambini di Su nuraghe, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio, dalle ore 15:00, nella sala della biblioteca del Circolo sardo di Biella in via Galilei 11. La festa sarà arricchita da giochi, regali, coriandoli e caramelle per tutti. Caterina e Ada, sorelle di 16 e 10 anni, faranno da tramite tra le generazioni, in un rapporto “tra pari”, curando l’animazione per i più piccini e garantendo complicità e divertimento. Non mancheranno la pentolaccia, le sculture di palloncini, il trucca-bimbi e altri gioiosi intrattenimenti. Non ultimo il tradizionale rinfresco – su cumbidu – a cura dei soci del Circolo, a base di dolci sardi e continentali.

Per i ragazzi e le ragazze più grandi accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, attraverso il gioco e la festa, significa sollecitarli a guardarsi intorno con occhi diversi, con maggiore profondità e anche più lontano. Significa trasmettere loro, con un esempio facile da seguire data la poca differenza di età, valori quali la solidarietà, il sorriso, l’accoglienza, la condivisione. In poche parole le regole dello stare insieme che stanno alla base della convivenza civile, sia nel tempo ordinario sia in quello della festa.

In particolare la festa del Carnevale, il giocare insieme, rappresentano per i bambini un’occasione di crescita e di apprendimento che assume quindi un forte valore educativo. Attraverso il gioco e la finzione i bambini si “esercitano” a diventare grandi, in una palestra che insegna loro non solo a prendersi cura di sé, ma anche a entrare in relazione con gli altri.