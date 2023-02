Sella lancia il finanziamento che premia le imprese sostenibili

Un finanziamento studiato appositamente per le imprese che le premia al raggiungimento di determinati obiettivi ESG. È la nuova soluzione che Banca Sella mette a disposizione delle realtà imprenditoriali per sostenerne i processi di transizione sostenibile.

“Finanziamento Business Sostenibile” è rivolto alle imprese che vogliono impegnarsi in un percorso volto a generare un impatto positivo verso l’ambiente, la società e il buon governo aziendale. La soluzione aggiunge, infatti, al tradizionale finanziamento chirografario l’introduzione di un meccanismo premiante legato al raggiungimento di obiettivi specifici – concordati in fase di stipula – sulla base dei tre pilastri ESG (Environmental, Social e Governance).

Sono sei gli obiettivi individuati complessivamente nelle tre aree di intervento ESG che una volta raggiunti permetteranno all’impresa di ottenere una riduzione del costo applicato al finanziamento stesso. Per l’ambiente, l’approvvigionamento di energia elettrica delle strutture aziendali con garanzie di origine e l’introduzione di una politica green estesa ad acquisti, trasporti e forniture. In ambito sociale, le attività di sostegno alla comunità, tramite volontariato o donazioni, e il coinvolgimento dei propri fornitori su temi della sostenibilità. Per la governance, la formazione ai dipendenti su temi della sostenibilità e lo sviluppo di programmi di welfare per i lavoratori.

“Questa innovativa forma di finanziamento rientra nell’impegno del gruppo Sella di sostenere i percorsi di transizione sostenibile delle imprese, incentivando l’introduzione e il miglioramento delle performance ESG – afferma Andrea Massitti, responsabile corporate e small business di Banca Sella. – Il nostro obiettivo è di affiancare un sempre maggior numero di realtà aziendali, attraverso lo sviluppo di programmi e servizi specifici, e di promuovere al tempo stesso una cultura rivolta alla sostenibilità e ad impatto positivo sul territorio”.

Il Finanziamento Business Sostenibile va ad aggiungersi alle nuove soluzioni “green” di Banca Sella per le imprese che includono anche il finanziamento Energia Pulita, a sostegno degli investimenti in fonti rinnovabili, e il Mutuo Green, finalizzato all’acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili con classe energetica virtuosa.