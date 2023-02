A Salussola la mostra per il “sacerdote martire” Don Francesco Cabrio - FOTO

Venerdì 17 febbraio 2023, nelle sale del Museo di Salussola, sarà allestita una duplice mostra dedicata alla luminosa figura di Don Francesco Cabrio, prima vittima sacerdotale della Resistenza Biellese, in occasione del 110° anniversario della nascita (1913 – 1944).

L’iniziativa, nata lo scorso anno nell’ambito del progetto “Opera a Don Cabrio” promossa da Comune di Salussola, Liceo Artistico G. e Q. Sella di Biella e Istituto Comprensivo di Cavaglià, intende proseguire anche quest’anno, in collaborazione con l’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese, con una interessante proposta composita e partecipata: accanto alla mostra fotografica e documentaria, saranno messi in esposizione bozzetti ed opere a concorso degli allievi della classe 5° H del Liceo Artistico Biellese.

I lavori artistici esposti finalizzati alla realizzazione di una statua alla memoria del Sacerdote Martire, saranno sottoposti alla valutazione di una triplice giuria: tecnica, dei ragazzi delle scuole e dei visitatori.

Don Cabrio, nacque a Salussola il 4 gennaio 1913, fu viceparroco a Cossato e Curanuova, parroco a Torrazzo, dove morì a 37 giorni dal suo possesso parrocchiale, assassinato il 15 novembre 1944 dal Tenente Del Corto della divisione “Littorio”, del Battaglione Monterosa il cui comando era in prossimità della Cascina Bonifica, nel Comune di Torrazzo . Venne colpito a morte nel tentativo di confortare e salvare dei giovani e dei partigiani catturati e condannati all’esecuzione.

Al sacerdote martire sono dedicate a Biella una via – al villaggio Lamarmora -, a Salussola la Scuola Media Statale e una via, a Torrazzo il monumento eretto sul luogo della morte e la croce nel cimitero. Troviamo la sintesi del significato e della motivazione delle Commemorazioni alla memoria di Don Francesco Cabrio, succedutesi dal 1944 ad oggi, nelle suggestive parole dell’allora Direttore de “Il Biellese”, Monsignor Oscar Lacchio quando nella giornata della intitolazione della Scuola Media di Salussola, celebrata nel 1988, disse: “La figura del martire “Nino” deve essere ricordata in maniera esaltante, perché fa parte di una categoria di preti, della nostra gente, quelli che chiamano preti secolari o preti diocesani che si adoperano per il bene della comunità, valorizzando il loro ministero come servizio e capaci di diventare martiri per il loro dovere”.

Aperture: la mostra rimarrà aperta Da Venerdì 17 febbraio 2023 a Domenica 19 dalle 14:30 alle 17:30; da Lunedì 20 a Venerdì 24 su appuntamento, scrivendo a info@museolaboratoriosalussola.org oppure telefonando al 3533207515

Ingresso: libero

Sede della mostra: Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra, Via Duca d’Aosta 7 Salussola.