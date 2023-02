In fiamme una rimessa a Mongrando, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco sul posto, FOTO e VIDEO

La cause sono ancora in fase di accertamento, ma a Mongrando una rimessa in via Fasoletti, nei pressi della via Cabrino, ha preso fuoco, e al momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Diverse le squadre sul posto, e anche i Carabinieri. Una parte del tetto è crollata, ma fortunatamente non sembra che sia stata interessata la casa annessa.

Il proprietario della rimessa, un uomo del 1944 di Mongrando, è rimasto leggermente ustionato al volto nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei soccorsi. Le cause dell’incendio sembrerebbero riconducibili ad un corto circuito nel vano caldaia.

Seguiranno aggiornamenti.