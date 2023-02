Auto ribaltata in super. Un ferito alle cure del 118

Dalle prime testimonianze rilasciate sembra che l'auto sia stata toccata da un secondo mezzo che non si è fermato per prestare soccorso. Saranno le forze dell'ordine a far luce sulla dinamica. Il conducente, leggermente ferito è stato preso in carico dai sanitari del 118 immediatamente, questa mattina intorno alle 6, mentre i Vigili del Fuoco si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. La viabilità del tratto di strada, tra uscita Bennet e distributore in direzione Cossato, probabilmente sarà modificata per consentire le operazioni di bonifica. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.