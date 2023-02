Casapinta: Nel 1999 quando il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro fece visita al paese

Era il 1999: il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi Scalfaro, era andato a Casapinta su invito di don Franco Farina. E per il paese era stata una gran festa.

Il parroco conosceva il Presidente, l'aveva incontrato in altre parrocchie, e per questo lo aveva invitato in occasione dell'inaugurazione delle pale a lato dell'altare maggiore e dei dipinti sulla balconata della cantoria nella chiesa parrocchiale. Autrice delle opere Maria Giovanna Brovetto, nativa di Casapinta, che aveva dipinto anche una nuova Via Crucis.

Maria Giovanna Brovetto, moglie del pittore Gianfranco Manara, era stata interprete di tanti aspetti dell'iconografia religiosa nel territorio: tra le sue opere si ricordano le due grandi pale d'altare che si trovano nella Basilica antica di Oropa e il dipinto di San Martino nella chiesa di Camburzano.