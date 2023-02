A Biella, consegnato a Gene Yoon un attestato di riconoscimento

Durante una cerimonia svoltasi questa mattina nella sala Consigliare di Palazzo Oropa, il sindaco della Città di Biella Claudio Corradino, affiancato dall’assessore alle Attività Economiche, Unesco e Montagna Barbara Greggio, ha consegnato al Presidente di FILA, Gene Yoon, già iscritto nell’ALBO d’ONORE della Città di Biella nel 2010, un ATTESTATO di RICONOSCIMENTO, impreziosito da una targa.

“Abbiamo voluto ospitarlo per esprimere pubblicamente la stima, l’ammirazione e la riconoscenza per l’amore che ha dimostrato verso la tradizione manifatturiera biellese, sfociata nell’acquisizione del marchio Fila e con il suo rilancio nel mondo – ha detto il sindaco Claudio Corradino -. Gene Yoon ha manifestato, nel tempo, un legame particolare con la nostra città, riconoscendo in essa un distretto industriale di successo, simbolo del ‘made in Italy’, eccellenza assoluta di creatività e know-how per la produzione di tessuti di qualità. La sua sensibilità verso il territorio è stata dimostrata individuando, proprio in Biella, la sede di Fondazione Fila Museum con una specifica finalità: valorizzare il patrimonio della storia di Fila e del suo brand. Attraverso molte iniziative, la Fondazione FILA Museum è in grado di ispirare le nuove generazioni e di raccontare una storia imprenditoriale unica, nata a Biella, cresciuta in Europa e diventata mondiale”.

In questi ultimi anni Gene Yoon ha dimostrato particolare attenzione al territorio supportando differenti iniziative, sfociate in un aiuto concreto nel periodo della pandemia quando, nelle prime settimane di lockdown, ha procurato 54.000 mascherine e 2.000 litri di Amuchina. Non solo, ma ha pure donato cinque letti rotazionali, con possibilità di scarico polmonare, per i pazienti della terapia intensiva dell’Ospedale di Biella. La Fondazione Fila Museum ha inoltre supportato la Città di Biella nella cerimonia d'onore internazionale per la nomina di Biella Città Alpina, avvenuta lo scorso luglio 2021 e tuttora collabora attivamente nell’ambito di Biella Città Creativa UNESCO al progetto “Weave Memory” in particolare all’iniziativa legata agli Archivi.

Ora con l’acquisto degli storici stabilimenti di Fila di via Cesare Battisti, mirati alla rigenerazione urbana di uno spazio di 8.200 metri quadrati che daranno vita al “Fila Brand Experience Center” creerà nella nostra Città una pietra miliare fra passato e futuro, con spazi aperti gratuitamente alla cittadinanza ed ai giovani in particolare.

“A Gene Yoon va il più vivo apprezzamento della Città di Biella perché grazie alla sua spiccata capacità imprenditoriale e al suo amore per la città ha portato nuovamente agli onori del mondo il marchio FILA, tenendo nel contempo alti i valori di Biella e la propria storia incastonata nel nostro distretto tessile – conclude Corradino -. Inoltre, gli sono personalmente grato per la generosità sempre dimostrata e per essere rimasto saldamente legato al territorio”.

“Non mi aspettavo di ricevere questo ulteriore riconoscimento dopo l’iscrizione nell’Albo d’Onore – dice Gene Yoon -. Ringrazio l’Amministrazione della Città di Biella, tornare qui per me è come tornare a casa”. Il “chairman” della Fila ha donato al sindaco una spilla da giacca personalizzata con il simbolo della Fila.