Quaregna Cerreto, in consiglio comunale l'atto di indirizzo per la costituzione di una Cer

A Quaregna Cerreto nascerà una Cer, Comunità energetica rinnovabile tra privati e Comune con alcune imprese importanti locali. L'argomento sarà al centro del dibattito oggi giovedì 16 febbraio in consiglio comunale.

In particolare, nella seduta pubblica fissata in sessione straordinaria alle ore 17:30 per deliberare sull’ordine del giorno presso la Sala del Consiglio Comunale in Via Colorei al civico 3, arriverà sui banchi l'atto di indirizzo di costituzione di una Cer a Quaregna Cerreto.

"Innovazione, dobbiamo puntare all'innovazione - commenta risoluta il sindaco Katia Giordani - , non possiamo tirarci indietro. A maggior ragione che si discute di arrivare ad avere solo auto elettriche, eliminare gli impianti a gas, dobbiamo guardare a futuro, non farci trovare impreparati".

A entrare nel merito della questione è il responsabile del progetto, Natalino Zanin: "Oggi arriverà in consiglio l'atto di indirizzo per fare nascere una Cer, e una volta ottenuto il via libera, sarà costituita l'associazione tra i privati che hanno l'impianto a energia rinnovabile e il Comune e le attività del territorio interessate".