5ª Karneval Run a Biella Centro, attenzione alle modifiche alla viabilità

Sabato 18 Febbraio dalle 12.00 alle 17.30 (e comunque secondo le necessità legate all’evento), per lo svolgimento della manifestazione «5ª Karneval Run» a Biella sono previste modifiche alla circolazione.

A Biella verrà chiusa al traffico via Alfonso La Marmora, su entrambe le carreggiate, nel tratto fra via Aldo Moro e via Torino. Pertanto, le corse dei bus interessate delle Linee:310 – Zimone – Borriana – Biella – Bioglio – Valle Mosso350 – Sordevolo – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia360 – Biella San Paolo – Cossila – Favaro – Oropa370 – Biella San Paolo – Oremo – Vandorno – Barazzetto380 – Ivrea – Mongrando – Biella – Candelo – Verrone transiteranno in ambo i sensi da via Lorenzo Delleani e via Aldo Moro.

Saranno quindi temporaneamente soppresse le fermate: verso il Vernato: ● via La Marmora ang. piazza Vittorio Veneto ● Largo Cusano; verso San Paolo: ● via La Marmora ang. via Aldo Moro ● CDAe, di conseguenza, le fermate più vicine alla zona chiusa saranno: verso il Vernato/Oropa: via La Marmora ang. via De Marchi; verso Riva e Chiavazza: piazza Vittorio Veneto (portici);verso San Paolo: via Torino (Questura).