Diastasi addominale, i primi sintomi che la rivelano

Dopo un parto, magari gemellare, il tuo addome non torna come prima? Non sempre è a causa di una dieta non rispettata o di sport non sufficiente… spesso alle spalle di questo addome rilassato e sporgente può esserci una causa medica che è conosciuta come Diastasi addominale. Ma come riconoscere la diastasi addominale? Ti sveliamo i trucchi per capire quali sono i primi sintomi e le cause.

Come riconoscere la diastasi addominale: i sintomi più evidenti

Aspettare un bambino è sicuramente una gioia ma oltre allo stress fisico e psicologico, la futura mamma deve affrontare anche importanti cambiamenti al proprio corpo. La diastasi addominale si riferisce a una separazione del muscolo retto dell'addome; questa condizione si verifica spesso durante la gravidanza e può provocare una pancia gonfia e un nucleo indebolito. I primi sintomi della diastasi addominale possono essere lievi, ma possono essere evidenti. Alcuni dei segni più comuni di diastasi addominale includono:

● Pancia gonfia: uno dei primi segni di diastasi addominale è un notevole rigonfiamento al centro della pancia, in particolare quando si è sdraiati. Questo rigonfiamento a volte può essere visto anche quando si è in piedi, specialmente quando si sforzano i muscoli addominali, come quando si tossisce o si starnutisce.

● Debolezza: le persone con diastasi addominale spesso sperimentano debolezza nel loro nucleo, che può rendere difficile eseguire attività come sollevare pesi, piegarsi o alzarsi da una posizione seduta. Questa debolezza può anche rendere difficile eseguire esercizi che colpiscono i muscoli addominali, come addominali o scricchiolii.

● Mal di schiena: la diastasi addominale può anche portare a mal di schiena, poiché i muscoli centrali indeboliti non sono più in grado di fornire un supporto adeguato alla parte bassa della schiena. Ciò può causare disagio, soprattutto quando si sta in piedi o seduti per lunghi periodi di tempo.

● Stitichezza: la diastasi addominale può anche causare problemi digestivi, come la stitichezza, poiché i muscoli dell'addome non sono più in grado di spingere efficacemente il cibo attraverso l'intestino.

● Incontinenza urinaria: alcune donne con diastasi addominale possono soffrire di incontinenza urinaria, poiché i muscoli addominali indeboliti non sono più in grado di sostenere la vescica. Ciò può causare perdite quando si tossisce, si ride o si starnutisce.

È importante notare che non tutte le donne che soffrono di diastasi addominale durante la gravidanza sperimenteranno tutti questi sintomi e alcune potrebbero non manifestare alcun sintomo. Tuttavia, se sospetti di avere una diastasi addominale, è importante consultare un medico, poiché può influire sulla qualità della vita e portare ad altri problemi di salute se non trattata.

La diastasi addominale è più comunemente diagnosticata durante la gravidanza, poiché l'utero si espande e esercita pressione sui muscoli addominali. Tuttavia, può verificarsi anche dopo la gravidanza o come risultato di altri fattori, come un rapido aumento di peso, obesità o invecchiamento.

La diagnosi di diastasi addominale in genere comporta un esame fisico, durante il quale il medico controllerà la separazione del muscolo retto dell'addome premendo sull'addome. In alcuni casi, può anche essere ordinata una TAC o una risonanza magnetica per confermare la diagnosi.

Quali sono le cause?

Questa condizione può essere causata da diversi fattori, tra cui:

● Gravidanza: la gravidanza è la causa più comune di diastasi addominale, poiché l'utero si espande e mette sotto pressione i muscoli addominali, provocandone la separazione.

● Rapido aumento di peso: la diastasi addominale può anche verificarsi a seguito di un rapido aumento di peso, poiché il peso in eccesso esercita una pressione sui muscoli addominali e li fa separare.

● Genetica: alcune persone possono essere predisposte alla diastasi addominale a causa del loro corredo genetico.

È importante notare che la diastasi addominale può verificarsi sia negli uomini che nelle donne, ma è più comunemente diagnosticata nelle donne in gravidanza. Se si verificano sintomi di diastasi addominale, è importante consultare un medico per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato.

Le soluzioni per trattare la diastasi addominale

La chirurgia può essere un'opzione per alcuni individui con grave diastasi addominale che non è migliorata con trattamenti conservativi, come terapia fisica ed esercizio fisico. Tuttavia, è importante notare che la chirurgia non è sempre la soluzione migliore e che altri trattamenti, come la terapia fisica e i cambiamenti dello stile di vita, dovrebbero essere considerati per primi.

È importante lavorare con un centro medico specializzato che abbia esperienza nel trattamento della diastasi addominale per determinare il miglior corso di trattamento per le tue esigenze individuali. In alcuni casi, la chirurgia può essere l'opzione migliore, ma in altri i trattamenti conservativi possono essere più efficaci.