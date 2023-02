Dagli amici di Sergio Perazza in dono 1500 euro per le cure palliative

Le note di Sergio Perazza hanno sempre portato allegria e, insieme, tanta generosità: è accaduto lo stesso anche quando è stata onorata la sua memoria. Gli amici e la famiglia del re del liscio biellese, a cominciare dalla moglie, avevano chiesto alle persone che partecipavano al lutto di lasciare un’offerta al Fondo Edo Tempia, invece di acquistare fiori. Il risultato di un gesto così altruista è arrivato nella sede di via Malta nella tarda mattinata di mercoledì 15: una donazione da 1.500 euro che i promotori hanno scelto di destinare ai progetti di cure palliative.

A consegnare il dono è stata Lucia Bianco, Lucy per tutti coloro che l’hanno conosciuta sui palchi delle feste in cui le canzoni di Sergio Perazza erano la protagoniste. Della piccola delegazione faceva parte anche Paolo Gelone, co-organizzatore delle cene annuali degli “amici della musica”, ritrovo di fine autunno che serviva per passare qualche ora in allegria ma anche a raccogliere risorse da destinare in beneficenza.

«Il Fondo Edo Tempia è sempre stato nella lista dei destinatari» ricorda Viola Erdini che, con la vicepresidente Anna Rivetti, ha ricevuto la donazione. «Una volta di più non possiamo che ringraziare per questa ennesima testimonianza di generosità. Il nostro impegno è di onorare la memoria di Sergio Perazza con la vicinanza ai pazienti che hanno bisogno delle cure palliative, per garantire ai loro ultimi giorni dignità e serenità».