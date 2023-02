La Biblioteca Alfonso Sella a Verrone ha organizzato per domenica 19 una Visita a " Salvator Dalì- the exhibition" presso la palazzina di caccia di Stupinigi per ammirare le opere più popolari di Dalì, i diversi aspetti della sua produzione artistica, in una collezione unica nel suo genere, per la prima volta a Torino.

Il programma prevede nel pomeriggio la salita alla basilica di Superga e al Monumento al Grande Torino. Il ritrovo è alle 8 in Piazza Alpini d'Italia.