Borriana, Fratelli d'Italia interroga sulla segnaletica stradale

A Borriana Fratelli d'Italia, minoranza in Consiglio Comunale formata da Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio, Giuseppe Birocco, ha presentato interrogazione in tema di segnaletica stradale prevista dall'articolo 37 del Codice della Strada.

Questo il testo dell'interrogazione: “L’articolo 37 indica a chi spetta apporre la segnaletica stradale ed occuparsi della sua manutenzione. Tale manutenzione spetta ai Comuni, nei centri abitati compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato stabilito. Durante la stagione invernale, il gelo e la nebbia, aumentano il rischio di andare fuori strada. Le righe che delimitano la carreggiata non sono più visibili, i perimetri che delimitano le aree di parcheggio sono scomparsi, con il pericolo che gli abitanti di Borriana possano essere sanzionati dal nostro agente della Polizia Municipale, perché l’Amministrazione non ha ancora provveduto a procedere come indicato dal codice della strada. Fratelli d'Italia interroga se Sindaco ed Assessore hanno già posto interventi per evitare quanto segnalato in premessa”.