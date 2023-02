Seab, aggiudicata la gara per i rifiuti organici

Il Cda di Seab, nella giornata di lunedì 13 febbraio, ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara per il trasporto e il recupero della frazione organica, affidata all' impianto "Montello Spa", con un ribasso sull' importo a base di asta del 62,22%.

Il tutto si traduce in un notevole risparmio per il bacino biellese (circa 500 mila euro all' anno) che inciderà, in maniera positiva, sulle future bollette dei cittadini, e perfettamente in linea con la posizione dell’Assessore Regionale Chiorino che in Giunta Regionale chiede, il rispetto dei portafogli dei biellesi e dell’ottimizzazione dei processi.

La frazione organica produrrà principalmente biometano e la conseguente trasformazione in energia elettrica, anidride carbonica, ceduta alle aziende di beverage e ammendante compostato per l'agricoltura.

Il Cosrab, l'autorità che governa la gestione dei rifiuti del bacino biellese, aveva delegato Seab per la gestione della gara.

Il presidente di Cosrab Salvatore Di Micco si dichiara estremamente soddisfatto dato che questo importante tassello si aggiunge ad altre ottimizzazioni dei flussi dei ricavi nella gestione della raccolta differenziata e nel contenimento dei livelli delle bollette degli anni a venire.

Resta ancora aperta la partita per lo smaltimento dell’indifferenziato, questione posta in Giunta Regionale anche dall’Assessore Chiorino, a tutela del portafoglio dei Biellesi che, in attesa della conclusione della riorganizzazione dell’Ato da parte dell’assessorato all’ambiente, non devono pagare tasse aggiuntive in caso di smaltimento dei loro rifiuti fuori regione.