La Galleria La Volpe resta chiusa, c'è la proroga dei lavori

La galleria La Volpe resterà ancora chiusa al traffico fino a sabato 25 febbraio.

A darne comunicazione è Anas. In particolare, sono previsti lavori per controllare l’impianto di illuminazione della galleria.

INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO

Partenza Via Maffei, 571, 13836 Cossato Bl, Italia, Procedi in direzione Sud su Via Maffei, Alla rotonda, prendi la 2" uscita e rimani su Via Maffei, Alle rotonda, prendi la 1' uscita e rimani su Via Maffei, Alla retonda prendi la 2' uscita e prendi Via G. Matteotti, Attraversa la rotonda la tua destinazione è sulla destra. Procedi in direzione sud da Via G. Matteotti verso Via G. Matteotti, Attraversa la rotonda Alla rotonda prendi la 1' uscita e prendi Via Giuseppe Mazzini SP12, Alla rotonda, prosegui dritto su SP 300 Biella . Cossat/sP300. Arrivo: SP 300 Biella Cossato, 11, 13854 Quaregna Bl.