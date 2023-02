Cossatoshop, presentato il programma 2023

Vetrine Vive, Isole Wifi, Shopper che Parla, l'app Cossato Digitale Clicoss, Cossato in School, in Canto, in Ballo, in Cucina, in Arte, in Green, in Raduni, in Pink, in Festa, e Cossato in Sport con la Corricossato programmata per maggio.

Questo il programma di mercati, teatro, shopping, sport, feste, sagre, luna park, concerti, ed consueti eventi di Natale, che, da marzo a dicembre 2023, si terranno a Cossato, e che è stato presentato durante la riunione di Cossatoshop di lunedì 13 febbraio.

Un'altra presentazione all'ordine del giorno della serata quella del bando a favore delle imprese del Distretto Urbano del Commercio di Cossato.

Il bando prevede un contributo di 80 mila euro destinato alla riqualificazione degli esterni dei negozi in sede fissa, la sostituzione di tende dei banchi del mercato cittadino, e l'acquisto di macchinari, dispositivi, attrezzature e arredi funzionali all’avvio di nuovi negozi fissi del distretto.

Ogni commerciate potrà beneficiare di un contributo non superiore al 80% delle spese documentate, sostenute a partire dal 28/07/2022, e riferite a beni, servizi, lavori successivi a tale data. Il contributo massimo ottenibile è 5.000 euro.

A beneficio dei commercianti sono in corso progetti per una migliore fruibilità degli spazi, come la riqualificazione area ex Tricot 5 ex Caravel e prima parte via Mazzini, la realizzazione di nuovi uffici comunali a Palazzo Vesta in Piazza Chiesa con spazio alle associazioni Ex Enel, e i lavori di teleriscaldamento.