Addio all'attrice Raquel Welch, scomparsa a 82 anni dopo una breve malattia.

Lo scrive il sito Tmz citando fonti della famiglia. Icona di Hollywood e sex symbol, ammirata per la sua bellezza, era diventata celebre per i suoi ruoli in Viaggio allucinante e Un milione di anni fa, nel 1966. Accanto al fascino però rivendicava il talento, decretato nel 1975 con il Golden Globe come migliore attrice per I tre moschettieri.

Il bellissimo film "Le ali della libertà" vede il protagonista in carcere realizzare un tunnel coprendolo con il poster della star, poster allora diffusissimo.