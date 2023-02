Sisma in Turchia, presenti i volontari R.N.R.E.

"Sono parecchie le telefonate che ho ricevuto in questi giorni da amici che hanno visto in TV l'arrivo dei gruppi di soccorritori italiani inviati in Turchia e riconosciuto le divise dei volontari R.N.R.E.

La Presidenza del Consiglio ha attivato dai primi momenti la nostra associazione nazionale per occuparsi delle comunicazioni tra il centro operativo creato nel territorio del sisma e Roma. Anche questa volta è stata riconosciuta l'eccellenza dei nostri volontari e del ruolo che possono svolgere in situazioni emergenziali. Ruolo che era stato già evidenziato, durante il terremoto di Amatrice e che ci aveva visto tra i primi ad accorrere dopo poche ore con le nostre unità mobili come fu riportato in quei giorni con dovizia sulla stampa locale

Anche lo scorso novembre dal 4 al 6 siamo stati chiamati a testare i nuovi sistemi di comunicazione durante l'esercitazione europea EXE -STRETTO che aveva simulato un evento sisrnico e conseguente tsunami nello stretto tra R. Calabria e Messina.

In estrema sintesi il nostro ruolo consiste nel preparare volontari altamente specializzati in grado di ottenere sia dai satelliti geostazionari che dal sistema Starlink la connettività ed attraverso questa creare reti sia per la trasmissione dati che telefonia Voip sul luogo dell'emergenza. Inoltre ci viene richiesto di creare una unica maglia radio in tecnologia DMR su frequenze a noi assegnate dal MISE attraverso la quale collegare tutte le singole reti radio dei gruppi di soccorritori ,VVFF, cinofili, Sanitari ,logistici con i centri operativi. A completamento disponiamo anche di una tecnologia per ricevere e trasmettere mail da luoghi in cui il sistema internet sia crollato.

Ritornando all'emergenza in corso, i nostri volontari sono inviati con cadenza settimanale in Turchia e tra le prossime turnazione ci saranno anche dei provenienti dalla nostra struttura di Biella. Struttura che può contare su specialisti altamente preparati ed in taluni casi operanti anche professionalmente in questi settori.

Al momento nessuno di noi è in grado di sapere fino a quando sarà richiesta la nostra presenza in Turchia e ci stiamo in ogni caso preparando a turnazioni che potrebbero durare mesi come accaduto nel 2016 nel sisma che colpì il C.ltalia. Mi piace però ricordare con un pizzico di orgoglio che questa struttura, da me ideata durante il terremoto dell'Aquila ,è stata fatta nascere nel 2009 a Biella dove tuttora ha sede legale, unica tra le strutture nazionali di Protezione Civile ed è presente su tutto il territorio nazionale con gruppi mobili ed apparecchiature dedicate.

Talvolta mi dispiace osservare che sul nostro territorio siamo abbastanza ignorati dalle istituzioni mentre all'estero siamo guardati con ammirazione . lo stesso nel mese di dicembre2022 mi sono recato a Varsavia per tenere una conferenza sulle tecniche comunicative da noi utilizzate in ltalia durante le emergenze".