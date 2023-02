Miagliano, concluso il quinto cantiere del 2022: ecco le principali novità

Concluso a Miagliano anche il quinto dei sei cantieri pianificati per l'annualità 2022 (il sesto cantiere era stato terminato in via anticipata a novembre 2022).

Di seguito il Comune riporta la sintesi delle operazioni realizzate per il settore viabilità stradale: intersezione via Rimembranza e via IV Novembre, con creazione isola spartitraffico e relativa segnaletica stradale orizzontale/verticale; via Rimembranza – fronte casa riposo rifacimento attraversamento pedonale con pavimentazione in autobloccanti e relativa segnaletica orizzontale/verticale; Piazza Martiri della Libertà– fronte uscita Nido, con costruzione nuovo attraversamento pedonale in cubetti in pietra e integrato in dosso artificiale e relativa segnaletica verticale; Largo Gili e intersezione via Poma e via V. Veneto, con creazione isola in autobloccanti sopraelevata finalizzata a migliorare la circolazione in sicurezza nell’incrocio; via Duca della Vittoria e marciapiede aiuola verde, con posizionamento paletti a protezione dei pedoni; in Piazza Dante Alighieri all'angolo fermata bus, con posizionamento paletti a protezione dei pedoni e nuova segnaletica verticale di fermata.

Per quanto riguarda il settore del patrimonio pubblico: area Parco Anfiteatro P408, con rifacimento rampa accesso in autobloccanti e cordolo raccolta acque meteoriche; area Parco Anfiteatro P408, con installazione opere protezione flussi acque meteoriche a fondo rampa; area Parco Anfiteatro P408, con installazione rete perimetrale - lato scogliera torrente Cervo – a protezione del passaggio sito sotto il ponte tra Miagliano-Andorno; Immobile di edilizia residenziale-parcheggi coperti, con sostituzione integrale delle tegole di copertura; Immobile di edilizia residenziale-area parcheggio fronte immobile, con riordino e messa a livello del piano pavimentazione in autobloccanti; immobile di edilizia residenziale-luci/plafoniere esterne, con sostituzione con impianti ad illuminazione Led. Il cantiere compete un investimento complessivo per 84.000 euro.

Sono inoltre in programmazione tre importanti cantieri per l'annualità che riguardano: la realizzazione di nuova area sagrato, prospiciente alla Chiesa di Sant'Antonio Abate; nuovo lotto asfaltature e correlata segnaletica orizzontale; opere di completamento e miglioramento delle aree parco #Anfiteatro P408, parco fitness #Gymnasiumland e #ItinerarioRoggia; rifacimento e ampliamento integrale degli impianti di videosorveglianza.