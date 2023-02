Karate, doppio oro ai regionali per il Team Funakoshi 1976

In preparazione degli Internazionali di Toscana, in programma dal 3 al 5 Marzo, il Team Funakoshi 1976 ha testato la squadra giovanile nel Trofeo Regionale svoltosi domenica scorsa al “Le Cupole” di Torino. Gli atleti allenati dal Maestro Damiano Rovatti hanno dimostrato un’ottima padronanza tattica e tecnica con spunti di elevato livello qualitativo. Conferme più che positive per Christian Spilinga, Davide Nuccio, Stefano Sasso e Carlo Gozzi; qualche difficoltà per Luca Zaramella e Luca Riello nella classe Assoluta; buone le prove delle “New entry” Francesco Salussolia e Matteo Milani. Questi i risultati: nella classe Cadetti CHRISTIAN SPILINGA è 1° class. nei 47 kg. e FRANCESCO SALUSSOLIA 3° nei 63 kg.; classe Juniores 55 kg. DAVIDE NUCCIO è 1° class. e CARLO GOZZI 3°; nei 61 kg. STEFANO SASSO è 2°; classe Esordienti MATTEO MILANI è 2° nei 53 kg.