Giovanili SPB, SPB Conad Blu qualificata alle finali Under 13

Un weekend impegnatissimo per tutte le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese, ad eccezione delle due Under 15, che hanno avuto il turno di riposo. In Under 13 un grandissimo successo della SPB Conad Blu, che conquista le finali territoriali, battendo i rivali di San Rocco. Buonissima prestazione anche per la SPB Conad Arancio, che sta migliorando a vista d’occhio e comincia ad essere veramente competitiva.

In Under 17 addirittura ci sono stati tre impegni per i ragazzi di coach Bonaccorso, il primo venerdì, a Novara, che si è concluso con una vittoria per 3 a 1. Il secondo in casa, sabato mattina, contro Acqui Terme, battuta per 3 a 0. Stessa storia per il terzo impegno, martedì sera a Vercelli, un 3 a 0 senza possibilità di replica.

U13

USD San Rocco B - SPB Conad Blu 0-3 (13-15; 14-15; 9-15)

SPB Conad Blu - Volley Novara 3-0 (15-6; 15-9; 15-12)

SPB Conad Arancio - Pallavolo Scurato 0-3 (9-15; 8-15; 5-15)

SPB Conad Arancio - USD San Rocco B 1-2 (7-15; 15-13; 9-15)

SPB Conad Arancio - USD San Rocco B 2-1 (15-4; 10-15; 15-10)

U17

USD San Rocco Novara - SPB Monteleone Trasporti 1-3

Parziali: 20-25; 19-25; 25-20; 18-25.

SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Acqui Terme 3-0

Parziali: 25-17; 25-11; 25-13.

Volley Vercelli- SPB Monteleone Trasporti 0-3

Parziali: 10-25; 9-25; 13-25.