Rifiuti in Lombardia, il consigliere di Biella Zani al fianco dell'assessore Chiorino

Asrab con il conferimento solo di Biella e Novara non regge più i costi di smaltimento. Ecco dunque che per Biella le soluzioni per l'assessore regionale biellese Elena Chiorino sarebbero o che la Regione si faccia carico dei costi in più sopportati dai biellesi che dovrebbero portare la propria immondizia in Lombardia, o che Torino riveda l'accordo siglato con la Liguria di trattare i suoi rifiuti o ancora che la Liguria li conferisca in Asrab, in modo da permetterle la sostenibilità economica della discarica.

Proposte condivise dal consigliere di Biella di Fdi Luca Zani. "Ben fa l'assessore difendere le tasche dei biellesi. Come possiamo pensare di dover portare i nostri rifiuti in Lombardia pagando 20 euro in più a tonnellata come tassa? L'assessore è stato accusato di difendere le tasche dei biellesi, è un titolo di merito! Continui così l'Assessore Regionale, ed anzi, coinvolga ufficialmente il Sindaco di Biella e il Presidente della Provincia nella difesa del territorio. Esistono soluzioni alternative e abbiamo il dovere di percorrerle a tutela dei nostri concittadini".