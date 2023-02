Olivero: “Rifiuti, trasferire eventuali maggiori costi sulla Regione”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con riferimento a quanto apparso sugli organi di informazione in ordine ai costi di smaltimento rifiuti per l’anno in corso nell’area biellese, si evidenzia come il Comune di Biella abbia da sempre seguito da vicino la vicenda. Infatti sin da quando le problematiche oggi in discussione sono emerse – illustrate nello scorso mese di dicembre dal Dott. Smerieri nel corso dell’Assemblea di Co.S.Rab – ho seguito da vicino il loro evolversi relazionandomi costantemente sia con il Presidente di SEAB Gabriele Bodo sia con Salvatore Di Micco Presidente del predetto Consorzio, autorità competente.

Atteso che le difficoltà emerse per mantenere invariati i costi di smaltimento paiono effettivamente originate dalla decisione da parte della Regione Piemonte di consentire alle Province di Vercelli e del VCO di smaltire presso l’inceneritore di Torino, così beneficiando di risparmi significativi, non possiamo che sposare l’ipotesi dell’Assessore Regionale Elena Chiorino di trasferire sulla Regione Piemonte tutti i maggiori costi che il territorio biellese dovesse essere chiamato a sostenere a prescindere dalla tipologia di soluzione che dovesse essere adottata.

Essendo il problema del contenimento dei costi dei rifiuti un problema non solo di Biella ma di tutto il bacino biellese, sottolineo in conclusione che ritengo doveroso nel breve un doveroso approfondimento ed una seria riflessione da parte tutti i Comuni del Biellese sulle iniziative da adottare per gli anni a venire ed a tal fine il Comune di Biella si farà promotore".