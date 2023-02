Torrazzo, doppio appuntamento di Carnevale tra sfilate mascherate e fagiolate

Doppio appuntamento di Carnevale da non perdere a Torrazzo. Domenica, dalle 14.30, avrà luogo il giro per il paese con la raccolta delle offerte per la fagiolata.

La sfilata dei bambini sarà sabato 25 febbraio e in questa occasione si partirà dal bocciodromo per sfilare nelle vie centrali del paese. In serata vi sarà il tradizionale Frutun presso il Circolo Sportivo Parrocchiale Don Ilario Bolengo (il bocciodromo).

Infine, domenica 26 febbraio, alle 12, tradizionale distribuzione dei fagioli grassi.