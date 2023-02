A Bielmonte torna Ski Sordi Vecchie Glorie

Attenzione amanti dello sci, la quinta edizione dello Ski Sordi Vecchie Glorie si avvicina e non vediamo l'ora di vedervi tutti in azione!Sabato 25 febbraio 2023 torna a Bielmonte in Oasi Zegna l'evento Ski sordi Vecchie Glorie. Giunta ormai alla quinta edizione, è una manifestazione dedicata alle persone sorde di qualunque età che si svolgerà alla pista Moncerchio.

Una garetta non competitiva per dare sfoggio delle proprie abilità sugli sci o sulla tavola e divertirsi insieme.

Se vuoi goderti anche tu un'esperienza indimenticabile...ISCRIVITI ORA!