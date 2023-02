M5S, una mozione per le comunità energetiche rinnovabili

In vista della giornata del 16 febbraio per il risparmio energetico e la sostenibilità il M5S Biellese ha inviato a diversi Comuni la proposta di una mozione per sollecitare il Ministro per l’ambiente e l’energia a emanare i decreti attuativi delle CER che permetterebbero di dare un deciso impulso ai nuovi impianti per l’energia rinnovabile condivisa. Notevoli anche i vantaggi a livello economico per i cittadini oltre a quelli ambientali.

Quello delle CER è stato un ambito in cui il M5S da anni si è impegnato a fondo ritenendo che l’energia auto-prodotta e condivisa sia la strada giusta verso la lotta ai cambiamenti climatici. In particolare la mozione impegna i Comuni ad avviare la realizzazione di CER e a istituire uno sportello informativo per il risparmio energetico e le CER aperto ai cittadini.