Biella Jazz Club, si suona di giovedì con Electric Franco

Un appuntamento di giovedì al Biella Jazz Club per la stagione 22/23 , 16 febbraio alle ore 21,30, “Electric Franco” un progetto dedicato al famoso pianista Franco D’Andrea . Sul palco di Palazzo Ferrero Aldo Mella al basso, Elio Rivagli alla batteria, Francesco Bearzatti al clarinetto e Alessandro Chiappetta alla chitarra.

Franco D’Andrea è uno dei musicisti più rappresentativi della storia del jazz italiano. La sua carriera è costellata di premi e successi conseguiti non solo in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo. La sua arte è impressa nella memoria di tanti musicisti americani che hanno suonato con lui, in primis il grande Lee Konitz e Phil Woods. Dotato di uno stile personale, riconoscibile al primo ascolto, da decenni porta avanti coerentemente la sua idea di musica improvvisata e di jazz. D’Andrea, non è solo un maestro del pianoforte ma è anche un prolifico compositore. Attraverso le sue innumerevoli composizioni ha potuto esplorare e sperimentare diverse forme di strutture e linguaggi improvvisativi senza mai rinunciare ad un’intrinseca ed essenziale componente armonica e melodica. Aldo Mella ha suonato con Franco D’Andrea per ventitré anni e conosce in maniera profonda il linguaggio del maestro subendone anche una forte fascinazione. Così ha deciso di realizzare un progetto sulla sua musica e sulle sue composizioni avendo uno sguardo diverso e distante rispetto alle sonorità acustiche e pianistiche di D’Andrea.

Aldo Mella ha voluto coinvolgere in questo suo progetto altri tre musicisti di alto profilo artistico e di comprovata esperienza: Francesco Bearzatti al clarinetto, Alessandro Chiappetta alla chitarra ed Elio Rivagli alla batteria I quattro musicisti hanno selezionato, in pieno accordo tra di loro, una serie di brani che sono in sintonia con il suono del quartetto e garantiscono un’accattivante e fluida miscela sonora tra chitarra e clarinetto. Lo scopo del progetto è quello di dare, senza stravolgerle, una nuova “vita” e un nuovo “volto” a una serie di composizioni che sono per natura dei nuovi standard. Per martedì 21 è atteso il batterista milanese Stefano Bagnoli con il progetto “We kids Trio”.

I concerti sono finanziati con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e della Città di Biella