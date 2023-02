Schianto a Mergozzo, grave un 19enne

Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Verbania questa mattina intorno alle 7 per un incidente stradale avvenuto sulla vecchia strada statale 33, tra Gravellona e Ornavasso, nel Comune di Mergozzo.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere dell'auto per estrarre un diciannovenne incastrato e per permettere al personale del 118 di effettuare un primo soccorso sanitario. Il ragazzo, che è sempre stato cosciente, ha probabilmente riportato fratture agli arti inferiori e per questo è stato trasportato in ospedale in Codice Rosso. Per i rilievi e gli accertamenti del caso presente sul posto anche la polizia stradale.