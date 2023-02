Dal Nord Ovest - Frontale tra auto, due persone ricoverate d'urgenza al Santa Croce

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, martedì 15 febbraio, a Moncalieri, per il bruttissimo incidente avvenuto in via Postiglione. Nello schianto, avvenuto quasi certamente a causa di una mancata precedenza, sono state coinvolte una Volkswagen Golf e una Mercedes.

L'impatto è stato particolarmente violento, provocando il ferimento di due persone: un 59enne, che era a bordo della Golf, e una donna di 61 anni, che era alla guida della Mercedes.

Per entrambi il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Croce, ma per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, intervenuta anche la Polizia locale di Moncalieri per i rilievi del caso.