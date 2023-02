“La scienza dice” , un grande evento sull’educazione all’auditorium di Città Studi

Torna il convegno “La scienza dice”, l'evento con cui Biella Cresce, associazione in contatto con i più grandi esperti di apprendimento in Italia e nel mondo, condivide le più recenti scoperte scientifiche sul mondo dell'educazione.

Quest'anno l'evento giunge alla quarta edizione ed è organizzato in collaborazione con CNA Biella. Come sempre, è un evento rivolto a tutti: genitori, insegnanti, educatori e chiunque è interessato.

Si tiene all'auditorium di Città Studi Biella sabato 11 marzo, dalle 9.30 alle 12.30.

Le iscrizioni sono gratuite, ma i posti sono limitati. Dopo l'evento, chi vuole può fermarsi per un aperitivo gratuito. Informazioni e iscrizioni su biellacresce.it/la-scienza-dice-4.

L'evento inizierà con il benvenuto e i saluti dei fondatori di Biella Cresce Valeria Rosso e Rodolfo Cavaliere e l'intervento del presidente di CNA Biella Gionata Pirali. Poi cinque relatori si alterneranno sul palco con interventi da 18 minuti ciascuno, con un intermezzo musicale: L'artista Daniele Basso dialogherà con Rodolfo Cavaliere sull'importanza di cercare la bellezza tutti i giorni; L'esperto di comunicazione Matteo Lusiani mostrerà come conoscere meglio noi stessi inventando storie; L'insegnante Fosca Giacobbe parlerà di come combattere l'ansia giovanile attraverso la mindfulness; Gli allievi violinisti della Scuola Suzuki di Biella si esibiranno in un breve concerto; La tutor dell'apprendimento e formatrice Valeria Rosso parlerà dell'importanza dei potenziamenti per l'autostima dei bambini.

A seguire alcune ragazze e ragazzi che hanno seguito i potenziamenti di Biella Cresce condivideranno le loro storie di successo. Il tutor dell'apprendimento e formatore Rodolfo Cavaliere parlerà dell'importanza della creatività nei processi di apprendimento.