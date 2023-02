Nuova mensa alle medie di Chiavazza: il Comune si prende 10 giorni di tempo per confrontarsi con il Ministero

A inizio mese i docenti della scuola Media De Amicis a Chiavazza avevano scritto al Comune per chiedere di non fare la nuova mensa alla quale sta lavorando l'amministrazione nel giardino, ma sul retro dell'edificio. Ieri, martedì 14 febbraio, il preside Tiziano Badà, le Rsu oltre a una rappresentanza dell'associazione genitori e del consiglio di istituto, hanno incontrato il vicesindaco Giacomo Moscarola e gli assessori all'Edilizia Scolastica Gabriella Bessone, Lavori Pubblici Davide Zappalà e al Patrimonio Silvio Tosi assieme al dirigente Anglesio per chiedere nuovamente lo spostamento del nuovo edificio che dovrebbe essere annesso alla scuola. E il risultato è che il Comune si è preso 10 giorni di tempo per chiedere al Ministero se è possibile andare incontro alle richieste dei genitori senza perdere il contributo PNRR che interesserebbe il progetto.

“Mi auguro che sia stata una riunione proficua – commenta Alberto Zola professore e Rsu dell'istituto – anche perchè il progetto avrebbe un valore aggiunto se venissero ascoltate le nostre richieste, perchè sarebbe un progetto partecipato. Non penso che si possa perdere un contributo perchè la mensa viene spostata dalla parte davanti all'edificio al retro, spostarla non è una modifica al progetto. Sarebbe più lavoro per l'ufficio tecnico, ma finisce lì. E poi ci si deve interrogare se vale la pena prendere un contributo ma scontentare scuola, genitori e allievi. Al Comune sono state consegnate anche delle firme raccolte sempre in ambito scolastico. Chiediamo solo di non sacrificare il giardino usato da noi per fare tante attività ma di fare la mensa vicino alla palestra nel retro”.

“E' stato un incontro chiarificatore e scambio di opinioni – dichiara l'assessore Bessone - . Il progetto presentato si è posizionato tra i primi in tutto il Piemonte proprio per le possibilità di rendere l'opera polifunzionale e non esclusivamente adibito a mensa. L'amministrazione stamane, ben rappresentata, ha ascoltato il Dirigente, alcuni professori e i rappresentanti dei genitori sulle loro desiderate. Invieremo al Ministero richiesta di autorizzazione a traslare la realizzazione dell'opera nel punto da loro indicato. Speriamo di poterlo ottenere e poter aggiudicare i lavori entro le scadenze previste".

Il Comune nel pomeriggio ha già preso contatti con il Ministero: “Ho già annunciato che manderemo una richiesta per capire se è possibile spostare la mensa da dove si era pensato di farla, al retro vicino alla palestra – commenta il vicesindaco Giacomo Moscarola – senza perdere il contributo. Dobbiamo però avere bene a mente che ci stiamo riferendo a una mensa di 380 metri quadrati che sarebbe realizzata su di un parco di 6 mila. E' poco, i ragazzi potrebbero continuare comunque a fare attività nell'area verde, anche con i nuovi locali, che servirebbero anche come spazio per esempio per convegni”.