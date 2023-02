15 febbraio, XXII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

“Oggi 15 febbraio è la giornata internazionale contro il cancro infantile che ha lo scopo di sensibilizzare su questa realtà e promuovere azioni di prevenzione, cura e ricerca. Avvaliamoci di questa giornata per aumentare la consapevolezza sui tumori infantili, noi di Fondazione Clelio Angelino lo facciamo anche con il sorriso e la gioia delle opere dei bambini del nostro laboratorio LaborARTE.

E' con questo sorriso che vogliamo rendere omaggio ai bambini e agli adolescenti malati di cancro, al loro coraggio e alla loro resilienza.”

In tutto sono 15 i bambini che oggi partecipano al progetto della Fondazione di Biella e sono tutti biellesi.

Le attività artistiche finalizzate nelle loro diverse forme sono mezzi finalizzati al miglioramento del benessere del bambino, per Fondazione Clelio Angelino, lo aiutano a trovare il proprio equilibrio ed a rafforzare la propria interiorità dell’autostima e della capacità di affrontare situazioni difficili, consentendo di entrare in contatto con il proprio mondo interiore.

Il Progetto LaborARTE intende fornire ai bambini gli strumenti necessari a capire l’importanza del colore, del teatro d’espressione, della musica e della musica elettronica, questi temi verranno alternati durante i laboratori. Nei laboratori artistico ludici si apprende ad osservare, ad ascoltare, a muoversi, a sentire, a pensare in modo più consapevole di prima, arrivando ad un miglioramento interiore e nel rapporto con l’esterno. Artisti, terapeuti ed educatori realizzano una realtà fatta di Arte, Immaginazione e Creatività. I bambini, sono liberi di scegliere la forma pittorica che più sentono loro in quel momento, avranno la possibilità di poter canalizzare l’esperienza artistica in modo da costruire un ponte reale tra il loro interno/esterno, tra conscio e inconscio.