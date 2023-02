Nuovo direttivo per l’Unione Musicale Zimonese, Elisa Pozzo è la nuova Presidente

Oggi, la giornata in cui si celebra l’amore, non per tutti rappresenta necessariamente la giornata degli innamorati: c’è, infatti, chi festeggia l’amore per la musica, come il direttivo dell’Unione Musicale Zimonese.

Proprio ieri sera sono stati nominati i membri del nuovo direttivo: Presidente Elisa Pozzo, Vice Presidente Pietro Givonetti, consiglieri Samuele Pozzo, Roberto Givonetti ed Emma Givonetti. Consigliere esterno Enrico Givonetti, Presidente Uscente.

“Il nostro mandato è durato 20 anni, io avevo appena 15 anni quando entravo a far parte del direttivo quando tu, Enrico, diventavi il nuovo Presidente. In questi 20 anni ne abbiamo passate tante insieme, momenti belli e momenti più difficili, sei stato e sei tutt’oggi un grande esempio per me” dichiara Elisa Pozzo.

“Oggi è la festa degli innamorati, sì, ma noi oltre a quella vogliamo festeggiare anche l’amore per la musica facendoci questa promessa: mantenerla in vita come ogni cosa vitale dev’essere mantenuta in vita, e la musica è una di queste! Grazie a Cristiano Migazzo, il nostro Maestro che è giunto al 16° anno di Direzione, il più longevo di chi ha avuto l’incarico alla “bacchetta” prima di lui; grazie per l’ottimo lavoro che fa e per la passione che ci trasmette. Un ultimo grazie – ma non per importanza – anche a Samuele Pozzo, mio fratello, per sostenermi sempre. Ora non resta che rimboccarci le maniche e ‘dare gas’, come diceva Jerry, un mio caro amico che mi guarda sempre da lassù: ‘Eli, nell’indecisione tu…dai gas’. Bene, andiamo!”.