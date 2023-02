Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese dal 13 al 19 febbraio

Sabato 18 febbraio 2023 in Piazzale Casalegno si corre con la Karneval Run, alla quinta edizione. Per le Iscrizioni su www.biellasport.net

ore 16,00 Camminata ludico-motoria km. 3,5 in maschera e non / Karneval School

Gara competitiva, km 5,2 - € 8,00, last € 10,00 - non competitiva € 4,00, last € 4,00