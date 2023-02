Divertimento con maschere e costumi al Golf Cavaglià FOTO

Grande successo e divertimento domenica al Golf Cavaglià con la seconda edizione del "Carnival Green by Fortedo della Luja" una Louisiana a 4 giocatori in costume (sulla distanza di 18 buche, medal), che ha visto al via una novantina di partecipanti tra squadre hawaiane, scozzesi, body guard, hippie, unicorni, bande Bassotti… Nel lordo successo di Massimo Stesina/Daniele Tonso/Jay Rohan Silva/Marco Librasi con lo score 56 (-12). Nel netto vittoria schiacciante del “Team Girl” Monica Corallino/Elena Rossi/Ketty Giannantonio/Prisca Rolando con 45 (-23). Al 2° posto Michele Vicelli/Gaia Libertini/Matteo Vergano/Chiara Travaglini con 50 seguiti da Davide Baroni/Simona Rosazza Gianin/Monica Casalino/Luigi Ruggiero con 50. Premio speciale “Dress Code” per il gruppo “disco anni '70” Enrica Aprile, Diego Platini, Maria Josè Delfino e Roberto Ferrara. Ad allietare i giocatori durante la giornata dal clima particolarmente gradevole, “bugie” per tutti e una gustosa degustazione dei vini del Fortedo della Luja.

Doppio appuntamento questa settimana al Golf Club Cavaglià. Giovedì tornerà il circuito Golf Sì con una gara a coppie (18 buche, formula 4PM). Domenica si giocherà la Chardonnay Extra Dry Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) valida come quinta tappa del Trofeo d’Inverno by Pro Shop Cavaglià. Ricordiamo che il Trofeo d’Inverno quest'anno metterà in palio un carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore. Le altre gare valide per il circuito si giocheranno domenica 19 febbraio e 5 marzo. Guidano il ranking provvisorio dopo quattro gare: Gianni Feo con 143 punti seguito da Luca Maccagno con 139 e Mauro Ariel Blanc con 138. Nel lordo leader Daniele Tonso con 90.