Basket femminile, per BFB un altro magico weekend

Ancora un weekend di successi per le formazioni del Basket Femminile Biellese. Dopo la vittoria di 30 punti di venerdì scorso per la Bonprix BFB in Serie C, anche l'under 17 e l'under 14 portano a casa due successi rispettivamente con Nole e Vercelli. E non è la rima volta in stagione che la società laniera nello stesso weekend vince tutte le gara.

La prima delle giovanili a scendere in campo è stata l'Under 17 sabato scorso a Nole. Perentoria vittoria per 53 a 33 nel primo turno del girone di Coppa Piemonte. Era importante iniziare bene per capire le potenzialità di mettere le mani sul titolo. Le premesse per fare bene ci sono tutte. Domenica è stata la volta delle più piccole di casa Bfb.

Nel penultimo turno l'Under 14 ha superato, anche lei in trasferta, Vercelli, 52 a 34, rimanendo agganciata a Novara in seconda posizione, seppur con una partita in più delle novaresi e dovendo affrontare nell'ultimo turno la schiacciasassi Venaria. Grande soddisfazione quindi in casa BFB, dove spiegano i ripetuti successi sia con la capacità tecnica delle ragazze e dei coach, sia con la serenità e la coesione dei gruppi, dove costantemente si respira una aria allegra, di divertimento e di fiducia.