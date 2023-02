Cossato, PD sul taglio alberi nell'area ex Caravel: “Era inevitabile?” Sindaco: “In arrivo altri”

Non mancano a Cossato le voci critiche circa i lavori di demolizione dell'ex Caravel: in queste ore, infatti, i consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico hanno domandato all'amministrazione comunale se era proprio necessario l'abbattimento degli alberi presenti nell'area.

“Le immagini che molti cittadini stanno diffondendo e ci stanno inviando parlano chiaro. Degli alberi monumentali presenti nell’area Ex Caravel - Ex Tricot 5 resta ben poco – commentano Marco Barbierato e Alessandro Cavalotti - Ci eravamo preoccupati, sin da quando l’amministrazione ci ha esposto il progetto commerciale dell’area, del destino del verde di quella zona. Avevamo protestato fin da subito, in commissione, in consiglio comunale e sui media, perché quel progetto sembrava voler tagliare in modo netto ed eccessivo. Abbiamo quindi depositato, come gruppo consigliare PD Cossato, una interrogazione scritta per capire se sia stato rispettato il regolamento comunale a tutela della vegetazione pubblica e privata. Purtroppo, il danno è fatto, ma sia almeno chiarita la vicenda. Ci sta che a volte alberi apparentemente sani siano in realtà compromessi, o rappresentino un pericolo, ma non ci sembra questo il caso”.

A stretto giro di posta, la risposta del sindaco Moggio: “Non condivido la loro posizione ma verificheremo che tutto sia stato fatto nel rispetto delle regole. Inoltre, è altresì prevista la posa di altri alberi, proprio per compensare l'abbattimento di questi esemplari”.