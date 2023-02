All’enoteca di Chiavazza sono iniziati i corsi di avvicinamento al vino: Il prossimo sarà a marzo

Al locale “Symposium Wine Training”, inaugurato a gennaio ma che gode già di una grande affluenza, da febbraio sono iniziati i corsi di avvicinamento al mondo del vino.



Il primo, che ha preso il via la scorsa settimana, ha visto la partecipazione di 11 corsisti che – insieme al sommelier, docente e direttore di corso Maurizio Mazzuchetti – hanno appreso le prime nozioni sul mondo della viticoltura. Il prossimo corso si terrà nel mese di marzo e le prenotazioni sono già aperte.

Il locale è suddiviso in due parti: una stanza – adeguatamente arredata di banchi e schermo per le lezioni – è predisposta per i corsi, mentre l’entrata è dedicata agli aperitivi e alle degustazioni di vini. Nella speciale occasione di oggi, il locale sarà addobbato per San Valentino per accogliere le coppie con “Aperitivi d’Amore”.



Symposium Wine Training si trova a Chiavazza (Biella) in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c. Il locale è aperto dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 22:00.



Per informazioni: 335 598 2038 (WhatsApp) - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508