Starnight all'Oasi Zegna, sciate in notturna e musica fino alle 24

Figure di luce disegnate sulla neve con i LED, sciate in notturna, musica fino alle 24, ecco gli ingredienti principali per le STARNIGHT di Oasi Zegna in scena il 18 febbraio e 18 marzo 2023 a Bielmonte. Sport e divertimento assicurato per tutti ed in particolare per i ragazzi che durante questi tre sabato sera vivranno un vero e proprio party in natura grazie alla musica di DJ PERRY

Per agevolare l’arrivo a Bielmonte è previsto anche un bus navetta che da Biella (partenza ore 17:30) conduce al cuore sciistico dell’Oasi Zegna, prevedendo fermate anche a Cossato (ore 17:45 in stazione), Vallemosso (ore 18:00 a frazione Falcero), Trivero (Centro Zegna). Il rientro è previsto alle 23:45 con partenza da Bielmonte. Il costo è di €10 a persona a/r.

LE DATE DA NON PERDERE

18 febbraio – Gara a coppie con filo di lana. Discesa cronometrata in cui le coppie scendo insieme tenendo in mano un filo di lana. La coppia con il tempo migliore passerà al turno successivo.

Premi1° coppia classificata: 1 soggiorno in B&B x 2 pax c/o albergo *** a Genova + uscita giornaliera in barca a vela (dal 15 al 30 maggio 2023); 2° coppia classificata: ingresso x 2 pax al Bucaneve Wellness di 90 minuti con aperitivo di benvenuto; 3° coppia classificata: noleggio giornaliero di 2 ebike

18 marzo - Gara di slalom parallelo. Una discesa cronometrata 1 contro 1 (pista rossa vs pista blu) con gli sci, con lo snowboard (o anche misto) attraverso alcune porte appositamente posizionate sulla pista. Si prevedono due sezioni, una turistica e l’altra per agonisti. Per chi otterrà il miglior tempo, e a estrazione anche per tutti i partecipanti, ricchi premi!

Premi Categoria agonisti e maestri di sci 1° classificato: 1 notte in StarsBox; 2° classificato: 1 massaggio sportivo c/o Bucaneve Wellness; 3° classificato: 1 giornata di noleggio ebike

Premi Categoria turistica 1° classificato: 1 notte in StarsBox; 2° classificato: 1 massaggio sportivo c/o Bucaneve Wellness; 3° classificato: 1 giornata di noleggio ebike

BIGLIETTI

Ingresso + consumazione = 17€ (15€ in prevendita).

Ingresso + consumazione + gara = 22€ (20€ in prevendita)

PROVA UNA NUOVA ESPERIENZA

Durante le Starnight sarà possibile cimentarsi in una discesa sulle divertentissime SNOWBIKE. Un nuovo modo di divertirsi sulla neve, facile e accessibile a tutti. Scopri di più sul sito https://snowbikeitalia.it/

ATTENZIONE: Durante la manifestazione saranno aperti soltanto i tappeti e non gli impianti di risalita. Gli accessi alle piste saranno consentiti soltanto agli iscritti alle gare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONEBUS NAVETTA: scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3707024176

PREVENDITE BIGLIETTI: Manuel Giavarra 340 6973418; Manuel Comerro 370 7024176