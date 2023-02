Pralungo, tutto pronto a Sant’Eurosia per il Carnevale tra fagiolata e giochi per bambini

Tutto pronto a Sant’Eurosia di Pralungo per l’inizio del Carnevale, in programma domenica 19 febbraio. La Pro Loco informa che la fagiolata verrà distribuita dalle 15. Presenti anche giochi per bambini, assieme a frittelle e bugie.