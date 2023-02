Schianto sulla Trossi, un mese di prognosi per uno dei due feriti

Due feriti, di cui uno in rianimazione: è il bilancio del violento schianto frontale, avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri, 13 febbraio, in prossimità della Pettinatura di Verrone, sulla Trossi.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate agli agenti di Polizia, giunti sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da definire invadendo la corsia opposta. L’impatto è stato terribile, tanto che sono andati distrutti entrambi i veicoli.

In ospedale un 70enne, con ferite giudicate guaribili in 5 giorni, e un uomo di 40 anni, residente in città. Per quest’ultimo, non in pericolo di vita, si parlerebbe di una prognosi di circa un mese. Le indagini sono condotte dagli operatori della Stradale per accertare la dinamica del sinistro.