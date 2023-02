Gli amici de La Vetta Running ricordano Giuliano Fighera: “La tua arte continuerà a parlarci di te”

“Questa mattina lo abbiamo scoperto così, quasi per caso: ‘Lutto nel Biellese, è morto Giuliano Fighera’, esattamente come tu hai sempre saputo essere presente, ovunque con discrezione e lungimiranza. Allora è partito subito il tam tam fra di noi, fra tutto il popolo biellese, perché in quale abitazione non campeggia con orgoglio l’immortalità di uno sguardo, una posa, la plasticità di un evento familiare che tu, da grande professionista come il tuo babbo, hai saputo cogliere, fissandone per sempre il ricordo?”. A scrivere, sulla propria pagina Facebook, gli amici della La Vetta Running.

E aggiungono: “Certo, i ricordi, quelli tanti, come quando sei tornato dalla maratona di NY e hai condiviso la devastazione della fatica, ma la scommessa di condurla a termine, il tifo, e la perseveranza hanno prevalso su tutto e, nemmeno a dirlo, te la sei portata a casa, consapevole e felice di aver finalmente compreso cosa spingesse i runner a continuare a correre! Che dire, amico caro, se ‘la cosa migliore di una fotografia è che non cambia mai, anche quando le persone in essa lo fanno’, stanne pure certo, la tua arte continuerà a parlarci di te”.