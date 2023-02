Giuliano Fighera, il vescovo Farinella lo ricorda: “Ho potuto apprezzare la sua grande bontà d'animo”

“Carissimi, è difficile recuperare una foto di chi normalmente le ha sempre fatte agli altri, per professione e passione, documentando quotidianamente e con amore la vita della nostra terra. La dipartita dell'amico Giuliano Fighera ha colto tutti di sorpresa, benché sapessimo delle sue condizioni di salute aggravate. Sento il bisogno di esprimere la grande gratitudine che dobbiamo a lui. Da che sono arrivato a Biella ho avuto modo di incontrarlo spesso, sia come professionista dell'informazione che come amico e ho potuto apprezzare la sua grande bontà d'animo. Riposa in pace”. A scriverlo, in un post sui propri canali social, il vescovo di Biella Roberto Farinella.