Giuliano Fighera, il ricordo di Daniela Fresc: “Ci lasci nella giornata dove piovono cuori e tu ne avevi per tutti”

“Giuliano Fighera, amico mio, ci lasci nella giornata dove piovono cuori e tu di cuore ne avevi un po’ per tutti. Correrai tra una nuvola e l’altra in cerca della luce e postazione migliore, con quell’espressione da eterno ragazzo che a volte sembrava imbronciato ma sempre pronto alla battuta e alla collaborazione .Era bello incrociarti per le vie della città, nelle piazze, chiacchierare e catturare attimi di vita con un click! Immagini che resteranno per sempre! Buon viaggio Amico mio!”. Lo scrive Daniela Fresc, amica, fotografa e organizzatrice di eventi nel Biellese.