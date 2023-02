Giuliano Fighera, il ricordo del presidente ANA Biella Marco Fulcheri: “Un onore camminare al tuo fianco”

“Quando un Alpino va avanti ci sono momenti da dedicare al silenzio, al raccoglimento, alle condoglianze alla Famiglia con un abbraccio commosso e alla Preghiera. Ci sono però anche momenti in cui è doveroso dare testimonianza”. A scriverlo il presidente dell’ANA Biella Marco Fulcheri sui canali social.

E aggiunge: “Caro Giuliano, grazie credo sia l’unica parola che posso usare per raccontare la tua vita di Alpino a tutto tondo e di fotografo, prezioso testimone con tuo papà Sergio della nostra Associazione e della vita biellese! Grazie da tutti gli Alpini, gli Amici degli Alpini e gli Aggregati della Sezione, certo che nella loro memoria resterai il Giuliano sempre disponibile, sorridente, pieno di entusiasmo, umanità e alpinità! È stato per me un onore e una fortuna averti potuto conoscere e camminare al tuo fianco; non dimenticherò mai le nostre risate, le nostre battute, i nostri scherzi, le nostre conversazioni, le nostre Adunate, la nostra amicizia: conserverò tutto nel mio cuore, finché non ci incontreremo di nuovo. Ciao Giuliano, su nel Paradiso lascialo andare… a fotografare le Tue montagne”.